Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004
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19.03.2026 23:07:20
Iran War: Gulf states debate US bases, military alliance
The view that the US didn't consult regional allies before going to war with Iran, then Iran's retaliation, are raising doubts in the Gulf states: Did hosting US bases make them safer? Or did it make them a target?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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