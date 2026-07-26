Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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26.07.2026 02:39:19
Iran war: Houthis vow response to 'dangerous escalation' by Saudi Arabia
Iran-backed Houthi rebels in Yemen claim that civilian sites were targeted in Saudi strikes on the Yemeni port city of Hodeida. Saudi Arabia says it hit military targets. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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