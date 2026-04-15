Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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15.04.2026 14:35:21
Iran war: Iran military threatens Red Sea, Gulf trade
The Iranian military said it will seek to disrupt trade in the Red Sea and the Persian Gulf if a US naval blockade continues. Meanwhile, Israel and Hezbollah in Lebanon are trading fresh attacks. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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