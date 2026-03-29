Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
29.03.2026 04:39:24
Iran war: IRGC says US campuses in Middle East at risk
Iran’s Revolutionary Guard instructed staff and students at US universities to remain at least one kilometer away from campus. Meanwhile, reports suggest the Pentagon is preparing for weeks of ground operations in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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