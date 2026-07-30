W Resources PLCShs Aktie
WKN: A0D9MJ / ISIN: GB00B0358H47
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30.07.2026 16:51:20
Iran war: Is Ukraine opening a new front in Caspian Sea?
Tehran has threatened a response after a Ukrainian strike on a Iranian cargo ship in the Caspian Sea Kyiv says was carrying weapons to Russia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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