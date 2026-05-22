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Southern Aktie

Southern für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

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22.05.2026 09:47:20

Iran war: Israeli strike kills two in southern Lebanon

Israel's military said it carried out an airstrike in southern Lebanon that killed two. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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