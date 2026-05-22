Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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22.05.2026 13:15:20
Iran war: Israeli strike kills two in southern Lebanon
Israel's military said it has carried out an airstrike in southern Lebanon that killed two. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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