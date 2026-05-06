Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
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06.05.2026 02:27:20
Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
The impact of jet fuel shortages because of the closure of the Strait of Hormuz is starting to burn. Lufthansa has canceled 20,000 flights and experts warn more cancellations and price hikes are on the way.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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