Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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10.05.2026 11:43:19
Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
The impact of jet fuel shortages because of the closure of the Strait of Hormuz is starting to burn. Lufthansa has canceled 20,000 flights and experts warn more cancellations and price hikes are on the way.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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09.05.26
|Kostendruck zu hoch? Lufthansa stellt Bremen-Frankfurt-Verbindung ein - Aktie im Fokus (dpa-AFX)
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08.05.26
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08.05.26
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08.05.26
|MDAX aktuell: MDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
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|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
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|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
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|06.05.26
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|27.03.26
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|10.12.25
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|18.11.25
|Lufthansa Buy
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|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
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|06.03.26
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|03.03.26
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|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
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|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
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|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
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