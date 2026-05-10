Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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10.05.2026 11:43:19

Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights

The impact of jet fuel shortages because of the closure of the Strait of Hormuz is starting to burn. Lufthansa has canceled 20,000 flights and experts warn more cancellations and price hikes are on the way.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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07.05.26 Lufthansa Halten DZ BANK
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