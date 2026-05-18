Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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18.05.2026 22:20:14
Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
The impact of jet fuel shortages because of the closure of the Strait of Hormuz is starting to burn. Lufthansa has canceled 20,000 flights and experts warn more cancellations and price hikes are on the way.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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18.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
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18.05.26
|GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
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18.05.26
|GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
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18.05.26
|MDAX aktuell: MDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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15.05.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.05.26
|XETRA-Handel MDAX fällt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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15.05.26
|XETRA-Handel MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
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15.05.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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