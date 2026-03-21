Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.03.2026 12:47:19
Iran war: Natanz nuclear facility hit by US, Israel — Tehran
Iran says the US and Israel have attacked its main uranium enrichment site. Missiles have been fired from Iran at a US-UK base in Diego Garcia. Follow DW for the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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