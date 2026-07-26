Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
26.07.2026 03:11:19
Iran war: Saudi-led coalition attacks Yemen's Hodeida port city
The strikes come after the Iran-backed Houthis attacked several Saudi oil tankers in the Red Sea in recent days. The escalation comes as the US and Iran also vie for control of the vital Strait of Hormuz. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!