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09.07.2026 02:59:20
Iran war: Trump calls second set of US strikes 'retribution'
The United States launched fresh strikes on Iran on Wednesday night, the second wave of strikes in 24 hours after President Trump declared a ceasefire to be over. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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