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09.07.2026 13:55:19
Iran war: Trump calls second set of US strikes 'retribution'
The US launched fresh strikes on Iran overnight, the second wave of attacks in 24 hours after President Trump declared a ceasefire to be over. Meanwhile, Iran is preparing to bury slain leader Khamenei. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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