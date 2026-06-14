Sunday Aktie
WKN: 565235 / ISIN: JP3336100007
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14.06.2026 13:47:19
Iran war: Trump says deal to be signed on Sunday
Mediator Pakistan has said the deal could be finalized "in the next 24 hours," but Iran says an agreement is unlikely to be confirmed on Sunday. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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