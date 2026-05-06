Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
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06.05.2026 02:43:19
Iran war: Trump says Project Freedom 'paused'
US President Trump says the US effort to escort ships through the Strait of Hormuz is on pause amid a push for an Iran deal. The US says it will now only operate defensively to enforce a naval blockade. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Freedom Holding Corp Registered Shs
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