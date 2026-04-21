Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.04.2026 22:35:20
Iran war: Trump says US extending ceasefire to give Iran more time to negotiate
President Donald Trump said he was extending the Iran ceasefire until an Iranian proposal is submitted, and discussions are concluded. A US ceasefire with Iran was due to expireseon Wednesday evening, DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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