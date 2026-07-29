Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.07.2026 00:47:19
Iran war: Trump threatens to hit Iran 'very hard'
In a tit-for-tat response, President Donald Trump said the United States would hit Iran "very hard" after US military personnel were attacked in Jordan. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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