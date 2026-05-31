With us Aktie

With us für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001

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31.05.2026 07:47:19

Iran war: Trump toughens terms for potential deal with US

President Donald Trump has reportedly asked for edits to a tentative agreement with Iran and sent it back to Tehran for its consideration. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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