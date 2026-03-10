:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
10.03.2026 13:59:26
Iran war: Tuesday to be 'most intense day' of US strikes
US Secretary of War Hegseth has predicted the "most fighters, bombers, and strikes." Meanwhile, oil prices fell after US President Donald Trump had earlier predicted the war could "end soon." DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!