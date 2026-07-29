Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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29.07.2026 02:55:38
Iran war: US, Saudi Arabia strike Iran-backed Iraqi militias
The US military said it thwarted an "attempted surprise attack" by Iran that came after a days-long lull in fighting. Meanwhile, Israel's Netanyahu hailed an "excellent" meeting with Trump. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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