Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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24.07.2026 05:15:20
Iran war: US launches new strikes over shipping routes threat
The US said the latest strikes were aimed at weakening the threat Iran poses to commercial shipping in the Strait of Hormuz. The US has now attacked Iran for 13 consecutive nights. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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