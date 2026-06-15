Global Energy Holdings Group Aktie
WKN DE: A0RB25 / ISIN: US37991A1007
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15.06.2026 12:47:19
Iran war: Will the global energy crisis end soon?
A US-Iran deal to end the war and reopen the Strait of Hormuz could ease the global energy crunch, but oil prices and supplies may take months to stabilize as shipping restarts and infrastructure recovers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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