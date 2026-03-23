WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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23.03.2026 03:55:19
Iran war: World economy facing 'major threat,' IEA head says
International Energy Agency chief Fatih Birol said the Hormuz crisis could be worse than the oil crises of the 1970s. Meanwhile, Trump's deadline for opening the strait is set to run out. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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