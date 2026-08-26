Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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26.08.2026 14:48:52
Iran war approaching Ukraine-style stalemate, says shipping boss
Freight rates remain at record highs while oil prices fall back on talks between Iran and Oman to reopen the Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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