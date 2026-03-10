Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
|
10.03.2026 23:02:32
Iran war cost will be passed to consumers, shipping giant boss tells BBC
The head of the world's second biggest shipping firm called for freedom of navigation to be restored.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs
Analysen zu Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Restore PLC
|2,64
|3,13%
|Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs
|44,26
|2,57%
