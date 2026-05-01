Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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01.05.2026 06:00:18

Iran war diverts more ships from Suez to long route round Africa

Despite higher costs, shipping companies opt for safer Asia-Europe freight passages via Cape of Good HopeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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