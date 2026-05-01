Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|
01.05.2026 06:00:18
Iran war diverts more ships from Suez to long route round Africa
Despite higher costs, shipping companies opt for safer Asia-Europe freight passages via Cape of Good HopeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
|
01.05.26
|Iran war diverts more ships from Suez to long route round Africa (Financial Times)
|
30.04.26
|Belgien stoppt Rückbau aller Atomkraftwerke im Land (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26