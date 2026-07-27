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27.07.2026 06:01:10
Iran War Forces Energy Buyers to ‘Unshackle’ From Global Markets
Developing Asian nations, scarred by Middle East supply shocks, are working to scale back their reliance on imported fuels, including liquefied natural gas.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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