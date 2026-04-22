Aviation Holdings Group Aktie
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22.04.2026 14:55:21
Iran war fuels crisis for Africa's aviation sector
The Iran war is pushing up jet fuel prices, forcing African airlines to raise ticket prices, cancel flights and rethink operations to stay financially viable.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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