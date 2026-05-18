BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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18.05.2026 06:00:13
Iran war hits Americans with $40bn fuel bill
Extra spending on petrol and diesel exceeds cost of repairing country’s bridges or rebooting air traffic controlWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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