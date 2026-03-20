Global Energy Holdings Group Aktie
WKN DE: A0RB25 / ISIN: US37991A1007
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20.03.2026 13:38:14
Iran war is the greatest threat to global energy ‘in history’, warns IEA
Agency’s head Fatih Birol says recovery of oil and gasfields in Gulf region could take more than six monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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