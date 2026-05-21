EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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21.05.2026 07:03:22
Iran war spurs extreme bear scenarios for Asia currencies, bonds
The region is reeling from a more than 40% surge in crude prices since the war broke out in late FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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