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23.05.2026 16:09:38
Iran warnt Trump vor Krieg - setzt aber weiter auf Diplomatie
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Parlamentspräsident und Verhandlungschef Mohammed Bagher Ghalibaf hat US-Präsident Donald Trump mit scharfen Worten vor einem erneuten Angriff auf den Iran gewarnt. "Sollte Trump erneut eine Dummheit begehen und einen neuen Krieg beginnen, wird der Gegenangriff der iranischen Streitkräfte für die USA noch vernichtender sein", sagte Ghalibaf bei einem Treffen mit Pakistans Armeechef Asim Munir. Er betonte, der Iran werde den diplomatischen Weg "klug und entschlossen" weiterverfolgen. Dies bedeute jedoch nicht, dass Teheran die Rechte des iranischen Volkes zugunsten einer Einigung aufgeben werde, so der Verhandlungschef laut Staatssender Irib./fm/DP/zb
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