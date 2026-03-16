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16.03.2026 12:25:38

Iran warnt vor 'Angriffen unter falscher Flagge'

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat im Krieg vor militärischen Täuschungsmanövern durch Israel und die USA gewarnt. "Unsere Streitkräfte erklären mutig und ehrenhaft jedes Ziel, das sie angreifen", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai bei einer Pressekonferenz, wie sein Außenministerium mitteilte. Seinen Worten nach sei es denkbar, dass die USA oder Israel "Angriffe unter falscher Flagge" ausführten.

Als Beispiel nannte Baghai einen Drohnenangriff im Golfstaat Oman. Die US-Streitkräfte hätten eine mit Sprengstoff beladene Kamikazedrohne nachgebaut, sagte der Sprecher. Er äußerte die Sorge, dass etwaige Angriffe auch auf Ziele im US-Festland fälschlicherweise dem Iran zugeschrieben werden könnten. Die amerikanische Bundespolizei FBI hatte vor wenigen Tagen vor derartigen Angriffen in Kalifornien gewarnt, wie der Sender ABC News berichtete./arb/DP/men

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