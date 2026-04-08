Iran - Wifo-Ökonom sieht weiter Trend zu abnehmender Inflation

Wifo-Ökonom Marcus Scheiblecker sieht weiter einen intakten Trend zu einer abnehmenden Inflation und auch für einen Aufschwung - auch wenn dieser durch die Nahost-Krise gedämpft wird. Die für 14 Tage avisierte Feuerpause verlasse zwar nicht zum Aufatmen, nehme aber doch Nervosität und Hektik bei den Preisen und gebe die Chance auf eine Normalisierung, so der Wirtschaftswissenschafter am Mittwoch im Ö1-"Mittagsjournal".

Im Gegensatz zum Kriegsbeginn in der Ukraine treffe die Lage Österreich und Europa nicht an einem Zeitpunkt, in dem sich ein Abschwung anbahne. Diesmal komme die Krise in einer Phase des Aufschwungs. Dieser werde nicht abgewürgt, jedoch gedämpft. Aktuell sei der Ölpreis zwar gesunken, liege aber immer noch 30 Prozent über dem Wert des Kriegsbeginns vor sechs Wochen. Ausschläge beim Gaspreis sollten bei längerfristigen Verträgen erst später zu moderateren Preisanstiegen führen.

Waffenruhe ist gut, Vertrauen hierzulande wäre noch besser

Während Börsen und Futuremärkte mit einer Beruhigung rechnen, sei das "Vertrauen" hierzulande aber noch nicht zurück, gibt Scheiblecker zu bedenken. Private Haushalte seien nach wie vor zurückhaltend und wenig konsumfreudig. Das gelte auch für die Investitionsbereitschaft der Unternehmen.

Optimistisch betrachtet könnte man ab dem zweiten Halbjahr mit Preisrückgängen beim Gas rechnen, sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber im "Mittagsjournal". In den nächsten Monaten rechnet er mit weiter hohen Preisen. Ähnliches gilt aus Sicht von Fachmann Johannes Rauball für Öl und damit Sprit. In den nächsten Wochen rechnet er mit weiter recht hohen Spritpreisen und einem Diesel-Literpreis von an die 2 Euro, "bis eine Normalisierung eintritt".

WKÖ-Energiehandelsobmann und Tankstellenbetreiber Jürgen Roth hoffte hingegen auf einen Rückgang bei den Benzin- und Dieselpreisen in den nächsten Tagen, den man auch spüre. Offen ist freilich, wie es im US-Israelischen Konflikt mit dem Iran unter der Ägide des erratisch agierenden US-Staatschefs Donald Trump weitergeht.

phs/sag