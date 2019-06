Iran will 'unwiderlegbare Beweise' gegen die USA haben

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach eigener Darstellung "unwiderlegbare Beweise" für eine Verletzung seines Luftraums durch eine US-Drohne haben. "Die Beweise sind klar und unwiderlegbar, besonders da sogar einige Überreste der Drohne in iranischen Gewässern gefunden wurden", behauptete Vizeaußenminister Abbas Araghchi am Donnerstagabend. In einem Treffen mit dem Schweizer Botschafter in Teheran, der die diplomatischen Interessen der USA im Iran vertritt, bezeichnete Araghchi den Vorfall als einen klaren Verstoß gegen internationale Vorschriften. Der Iran wolle zwar keinen militärischen Konflikt im Persischen Golf, "würde aber auch keine Sekunde zögern, seine Grenzen gegen irrationale amerikanische Übergriffe zu verteidigen", so der Vizeminister auf seiner Instagram-Seite./str/fmb/DP/he