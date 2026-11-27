Kuwait Aktie
WKN DE: A0KD4T / ISIN: KW0EQ0601314
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27.11.2026 03:03:22
Iranian drone kills 2 Italian workers in Kuwait, Meloni says
The Italians were employed as technicians for the Italian branch of German arms manufacturer Rheinmetall. One Kuwaiti and one Pakistani national were also injured in the attack. Iran has denied involvement.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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