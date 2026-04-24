F&M Aktie
WKN: 501961 / ISIN: JP3166700009
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24.04.2026 18:47:21
Iranian FM heads to Islamabad but does not confirm US talks
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi said he was heading to Islamabad but did not confirm peace talks. Pentagon chief Pete Hegseth said US blockade of Strait of Hormuz will continue 'as long as necessary.' DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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