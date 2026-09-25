TONE Aktie
WKN: 891771 / ISIN: JP3860800006
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25.09.2026 16:39:26
Iranian President Pezeshkian brought a diplomatic tone to New York for UNGA. What did his remarks signal?
Iran's president used his trip to New York this week for the UN General Assembly to signal openness to talks over the nuclear dispute. However, the chances of a major breakthrough on the war remain low.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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