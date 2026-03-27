Ophir Resources Aktie

Ophir Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031

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27.03.2026 21:19:21

Iranians suffer from internet blackout as well as US-Israeli strikes

As Israeli and US strikes continue to hit Tehran and the regime has imposed an internet blackout, locals say that the uncertainty about the whereabouts of their relatives and what is happening is almost 'unbearable.'Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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