Ophir Resources Aktie
WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031
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28.03.2026 16:35:20
Iranians suffer from internet blackout as well as US-Israeli strikes
As Israeli and US strikes continue to hit Tehran and the regime has imposed an internet blackout, locals say that the uncertainty about the whereabouts of their relatives and what is happening is almost 'unbearable.'Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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