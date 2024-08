Iranische Revolutionsgarden bestätigen Tod Hanijas

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben den Tod von Ismail Hanija, dem Auslandschef der islamistischen Hamas, bestätigt. Hanija sei einem Anschlag an seinem Wohnort in Teheran zum Opfer gefallen, hieß es in einer knappen Mitteilung der iranischen Elitestreitmacht. Neben dem Hamas-Auslandschef sei auch seiner Leibwächter den "Märtyrertod" gestorben. Weitere Informationen sollten später veröffentlicht werden. Zuvor hatte die Hamas den Tod Hanijas gemeldet und Israel dafür verantwortlich gemacht./czy/DP/zb