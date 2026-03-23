Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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23.03.2026 07:57:00
Irankrieg: IEA-Chef warnt vor womöglich schwerster Energie-Krise seit Jahrzehnten
Die Folgen des Angriffs auf Iran machen den Staaten in aller Welt immer schwerer zu schaffen. IEA-Chef Fatih Birol hat vor allem die Energieversorgung im Blick – und warnt vor den Folgen einer Fortdauer des Krieges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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