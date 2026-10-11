Irans Außenminister beklagt Umweltfolgen des Kriegs

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenminister hat die Umweltfolgen durch die israelisch-amerikanischen Angriffe im Krieg gegen sein Land angeprangert. "Die Zerstörung von Wasser - und Bodenressourcen, Luftverschmutzung, die Vernichtung der Vegetation und der Ökosysteme (...) gehören zu den Folgen, die noch Jahre und sogar Jahrzehnte nach dem Ende der Kampfhandlungen andauern können", sagte Abbas Araghtschi bei einer Konferenz in Teheran mit dem Titel "Ökozid".

Der Minister nannte als Beispiel etwa Luftangriffe auf Energie- und Ölanlagen, die seinen Worten zufolge erhebliche Umweltrisiken verursacht haben. "Die internationale Gemeinschaft darf gegenüber den ökologischen Folgen von Kriegen nicht gleichgültig bleiben", sagte Araghtschi in seiner Rede, die das Außenministerium in Teheran veröffentlichte./arb/DP/zb