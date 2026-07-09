|
09.07.2026 11:11:39
Irans Außenministerium verurteilt US-Angriffe
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenministerium hat die Luftangriffe des US-Militärs scharf verurteilt. In einer Mitteilung warf das Ministerium den USA mit der Bombardierung zweier Eisenbahnbrücken im Nordosten Kriegsverbrechen vor. Das Ministerium bezeichnete die US-Regierung in ihrer Erklärung als "bösartig und psychisch gestört". Die Angriffe in den vergangenen 48 Stunden seien ein "klarer Beleg für Vertragsbruch, Niedertracht, Kriegstreiberei"./arb/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Verlusten: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt über 25.000 Punkten -- US-Börsen beenden Handel fester -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Nach den Vortagesverlusten erholte sich der heimische Markt. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach oben. Die Wall Street präsentierte sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Märkte uneinheitlich.