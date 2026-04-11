11.04.2026 12:41:39

Irans Delegation trifft Sharif vor möglichen Verhandlungen

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Vor dem möglichen Beginn der Friedensverhandlungen mit den USA in Islamabad hat die iranische Delegation den pakistanischen Premierminister und Vermittler Shehbaz Sharif getroffen. Nach Angaben der pakistanischen Regierung war anschließend ein Treffen Sharifs mit der US-Delegation um Vizepräsident JD Vance geplant.

Der iranische Staatssender Irib berichtete, dass die Gespräche zwischen den Iranern und der US-Seite - sofern sie tatsächlich starten - für den Nachmittag Ortszeit geplant seien. Islamabad liegt drei Stunden vor Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Iranischen Quellen zufolge sollen die Verhandlungen nur einen Tag dauern.

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg geht es in den Verhandlungen um die Suche nach einer dauerhaften Friedenslösung. Zu den Konfliktpunkten zählt der Status der Straße von Hormus, die für den globalen Energiehandel von zentraler Bedeutung ist./da/DP/he

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