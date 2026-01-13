13.01.2026 19:30:38

Irans Ex-Kaiserin ruft Militär auf: Schließt euch Protest an

PARIS (dpa-AFX) - Irans Ex-Kaiserin Farah Pahlavi, die Frau des 1979 gestürzten persischen Schahs, hat die Streitkräfte im Iran aufgerufen, sich "in diesem kritischen Moment der iranischen Geschichte" den Protestierenden anzuschließen. "Bedenkt, dass das Überleben einer Regierung und der Erhalt von Errungenschaften niemals das Vergießen des Blutes eurer Landsleute rechtfertigen", schrieb die in Paris lebende Ex-Kaiserin auf der Plattform X.

"Schließt euch euren Brüdern und Schwestern an, bevor es zu spät ist, und verknüpft euer Schicksal nicht mit dem der Mörder", schrieb die 87-Jährige. "Das freie Iran von morgen gehört auch euren Kindern. Zerstört nicht eure Zukunft und die eurer Familien, indem ihr das Blut eurer Landsleute vergießt." Dass die Sicherheitskräfte der Islamischen Republik dem Aufruf der früheren Monarchin Gehör schenken, ist wenig wahrscheinlich, denn die frühere Monarchie gilt im Staatsapparat weiterhin als verhasst.

Farah Pahlavi ist die Mutter von Reza Pahlavi, der im US-Exil aktuell eine Führungsrolle in der Opposition für sich beansprucht und von seinem Vater Mohammed Reza Pahlavi einst zum Kronprinzen ernannt wurde.

An die Protestierenden im Iran gerichtet sagte Farah Pahlavi: "Meine Kinder, gebt die Hoffnung nicht auf. Seid stark und glaubt daran, dass ihr bald gemeinsam die Freiheit im Iran feiern werdet und dass das Licht über die Dunkelheit siegen wird."/evs/DP/nas

