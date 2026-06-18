Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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18.06.2026 12:55:20
Iran's hardliners fear being sidelined in US deal
As an Iran-US memorandum aimed at ending the war moves closer to formal signature, hardline supporters of the Islamic Republic fear losing influence as Iran's politics shift from maximalist defiance to compromise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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