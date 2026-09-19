19.09.2026 13:47:38

Irans Innenministerium nennt Teuerung besorgniserregend

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Das iranische Innenministerium stuft nach Angaben des Onlineportals "Hammihan" die stark steigenden Preise im Land als besorgniserregend ein. Laut Sprecher Ali Seiniwand bringt die Inflation Menschen in Not.

Jedoch herrscht nach Darstellung des Sprechers derzeit im Iran ein Überfluss an Waren. Seiniwand rief die Bevölkerung dazu auf, Gerüchte über Versorgungsengpässe zu ignorieren, die er als feindliche Propaganda bezeichnete. Um den Import weiter zu erleichtern, wies die Führung in Teheran die Zollbehörden an, privaten Händlern mit eigenen Lagermöglichkeiten die Einfuhr von Waren zu gestatten.

Menschen klagen über Explosion von Preisen

Einheimische berichteten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von drastischen Preiserhöhungen im Alltag. Nach ihren Angaben haben sich die Preise für Brot binnen einer Woche verdoppelt. Fleisch und andere Grundnahrungsmittel seien für viele Haushalte unerschwinglich geworden. Zudem gebe es Versorgungsengpässe bei Medikamenten.

USA setzen Irans Führung mit Seeblockade unter Druck

Die USA setzen die Führung in Teheran mit einer Seeblockade unter Druck. Sie richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen, Ölterminals oder iranische Küstengebiete anlaufen oder verlassen. Die US-Regierung verfolgt damit das Ziel, Irans Ölexporte zu unterbinden sowie Teheran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus und zu Zugeständnissen im Atomstreit zu zwingen.

Zusätzlich verschärften die Vereinigten Staaten ihre Wirtschaftssanktionen. Die Strafmaßnahmen treffen ausländische Banken und Unternehmen in Schlüsselsektoren wie der Finanz-, Öl-, Schifffahrts- und Luftfahrtbranche sowie in den Bereichen Gold, Technologie und Kryptowährungen./da/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen