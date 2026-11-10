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10.11.2026 15:35:38
Irans Militärführung droht Israel mit Vernichtung
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Militärführung hat Israel abermals mit einer vollständigen Zerstörung gedroht. Bei der Enthüllung einer neuen "Raketenstadt" warnte Stabschef Ali Abdollahi den Erzfeind vor den Folgen einer erneuten militärischen Eskalation. Er zitierte laut der Nachrichtenagentur Tasnim Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, der gesagt haben soll: "Entweder müssen wir Iran vernichten, oder Iran wird uns vernichten." Diese Aussage sei nicht neu, sagte Abdollahi. "Es ist klar, dass wir sie ganz gewiss vernichten werden."
Auch der Kommandeur der Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden, Irans mächtiger Militärorganisation, drohte Israel scharf. "Sollte es notwendig werden, werden wir sämtliche ihrer Kapazitäten auf regionaler und überregionaler Ebene unter unser Feuer nehmen und dem Feind nichts außer Niederlage und Flucht übrig lassen", sagte Madschid Mussawi.
Iranische Medien verbreiteten am Dienstag Videos der neuen Raketenstadt, die unter der Erde liegen soll. Wann die Aufnahmen entstanden, blieb zunächst unklar. Berichte über militärische Errungenschaften Irans können in der Regel nicht unabhängig verifiziert werden. Die Islamische Republik verfügt landesweit über mehrere derartige Stützpunkte, oft im Gebirge, wo mobile Abschussrampen, Marschflugkörper und ballistische Raketen eingelagert sind. Im Kriegsfall soll das Arsenal so vor Bombardierungen geschützt sein./arb/DP/jha
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